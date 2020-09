de desenvolver a vacina "até ao final deste ano ou no início do ano que vem".



No dia seguinte a ter sido suspenso o ensaio, na quarta-feira, o jornal Financial Times avançava que os testes podiam ser retomados já na próxima semana. Afinal não foi preciso esperar por segunda-feira.

Ensaio da vacina que está a ser desenvolvida pela Universidade de Oxford e pela AstraZeneca e que foi temporariamente suspenso vai ser retomado, avança a Bloomberg.A vacina foi temporariamente suspensa para que os investigadores pudessem avaliar a sua possível influência na doença de um voluntário do estudo. Uma participante no ensaio mostrou sintomas de mielite transversa, uma inflamação severa e rara na coluna, após tomar a vacina, levando à suspensão da terceira fase do ensaio clínico esta quarta-feira.A vacina da AstraZeneca é uma das mais promissoras e a União Europeia está a estudar com o laboratório a compra de 300 milhões de unidades por todo o espaço comunitário. Portugal ficaria com 2,3% do total das vacinas, o que corresponde a 6,9 milhões de doses.Na sexta-feira a AstraZeneca, ainda sem saber se o seu produto seria responsável pela doença da paciente, referiu que mantinha a esperança