AstraZeneca: Vacina suspensa pode chegar ainda este ano

O CEO da AstraZeneca, Pascal Soriot, avança que a vacina que esta empresa está a desenvolver com a Universidade de Oxford ainda pode vir a estar pronta em 2020, depois de os testes terem sido suspensos devido a problemas neurológicos graves num dos voluntários.

Um dos indivíduos que se predispôs a experimentar a vacina no Reino Unido adoeceu, espoletando uma revisão em termos de segurança. Apesar de interrupções destas serem comuns neste tipo de estudos, os responsáveis pelos testes estão a ser questionados acerca da relação da vacina com os sintomas deste indivíduo.





O que aconteceu à paciente que travou a vacina de Oxford? Mulher voluntária no Reino Unido sofreu sintomas consistentes com uma rara mas grave inflamação da coluna. Diagnóstico não foi ainda confirmado, mas participante nos ensaios clínicos da AstraZeneca está a recuperar e deverá ter alta do hospital ainda esta quarta-feira. - Ciência & Saúde , Sábado.

"O que temos aqui é um conjunto de circunstâncias particulares em que todo o mundo se envolve no teste clínico", afirma Soriot. "Temos de ser todos pacientes para ver como as coisas se desenrolam", conclui.

A decisão de retomar o estudo vai estar nas mãos de especialistas independentes, que estão neste momento a tentar perceber se a doença é consequência da vacina. A duração da pausa está, para já, indeterminada.



O Financial Times avançou ontem que os testes podem retomar já na próxima semana. O caso ocorreu no Reino Unido, com o voluntário em causa a sofrer uma reação adversa grave. De acordo com o jornal britânico, o voluntário desenvolveu uma doença neurológica rara, denominada de mielite transversa, que é causada por uma inflamação da medula espinhal.





Índia também travou testes à vacina da AstraZeneca





A Índia vai interromper os testes à candidata à vacina desenvolvida pela AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford. O Instituto Serum anunciou a decisão um dia depois da suspensão de testes pela farmacêutica em todos os outros locais onde estão a ser realizados testes, como o Reino Unido onde surgiu uma reacção adversa grave de um voluntário -, o Brasil, a África do Sul e os EUA.

Estamos a rever a situação e a colocar os ensaios clínicos na Índia indicou em comunicado, citado pela Reuters, a maior fabricante de vacinas do mundo em volume.

A decisão surge também após pressão do Controlo Geral de Fármacos da Índia (DCGI) ter questionado a empresa sobre o porquê dos testes não terem sido suspensos até ser garantida a segurança de participantes nos testes, ameaçando a empresa com acções legais se não fosse oferecida uma explicação para a suspensão dos ensaios clínicos no estrangeiro.