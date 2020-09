AstraZeneca envolta em polémica após reações adversas de voluntários à vacina

A farmacêutica AstraZeneca, que está a desenvolver uma vacina contra a Covid-19 em parceria com a Universidade de Oxford, confirmou que dois voluntários do Reino Unido desenvolveram sintomas neurológicos, obrigando à suspensão dos testes na sua terceira fase de ensaios clínicos.

Num relatório de segurança interna da empresa, a que a CNN teve acesso inicialmente e que o New York Times divulgou, é referido que a paciente que deu origem à paragem nos testes é uma mulher de 37 anos que desenvolveu mielite transversa "confirmada" após receber a segunda dose da vacina, tendo sido hospitalizada a 5 de setembro.

A AstraZeneca rejeitou inicialmente os relatos de complicações com voluntários da vacina quatro dias depois da sua hospitalização, mas anunciou a suspensão dos testes a 9 de setembro – indicando, na altura, que era apenas uma "doença potencialmente inexplicada".

No mesmo dia, em videoconferência com investidores, o chefe executivo da AstraZeneca, Pascal Soriot, avançou que os ensaios clínicos já tinham sido travados em julho após sintomas neurológicos de outro participante nos testes. Na altura, Soriot apontou que a voluntária britânica foi depois diagnosticada com esclerose múltipla, algo que não estaria relacionado com o tratamento da vacina para a Covid-19.

Mas a ficha clínica da mesma paciente, datada de julho, indica que a voluntária apresentou a mesma inflamação na coluna, conhecida como mielite transversa, depois de receber a dose da vacina. Esta doença pode ocorrer após o organismo encontra um agente infeccioso, como um vírus, e causar fraqueza nos braços e pernas, paralisia, dor e problemas nos intestinos e bexiga. Além disso, pode ser por vezes o primeiro sinal de esclerose múltipla. O caso levou, na altura, a uma revisão independente por parte de especialistas independentes.

O relatório de segurança, datado de 10 de setembro, foi enviado a médicos que conduziam os ensaios clínicos à vacina no dia seguinte. Um dia depois, os testes no Reino Unido já tinham voltado. O mesmo aconteceu no Brasil, na Índia e na África do Sul, mas nos EUA continuam parados.

Os testes da AstraZeneca, que se iniciaram em abril no Reino Unido, têm sido amplamente criticados devido à falta de detalhes acerca das complicações neurológicas destes dois voluntários, ambas mulheres, que receberam a dose da vacina precisamente em solo britânico.

O documento de 11 páginas da farmacêutica anglo-sueca indica como objetivo uma vacina com eficácia à Covid-19 de 50% - o mesmo imposto pela norte-americana Food and Drug Administration nas suas orientações para uma possível cura para o novo coronavírus. Para assegurar uma confiança estatística nos resultados, a empresa conduziu testes em 150 infetados com a Covid-19, com metade a tomarem a vacina e a outra metade a receber placebos.

No entanto, o plano da farmacêutica é realizar uma primeira análise após serem encontrados apenas 75 casos entre voluntários, apressando a aprovação da vacina para uso de emergência – como já fizeram quatro vacinas chinesas (CanSino, Sinovac, e duas da Sinopharm) e uma russa (a Sputnik V).