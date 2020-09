Covid-19. Vão ser precisos mais de 8 mil aviões para levar vacina a todo o mundo

azer a vacina viajar pelo mundo e chegar em massa a todas as pessoas,

presidente executivo da IATA - Associação Internacional de Transportes Aéreos, o "maior desafio de transporte de todos os tempos".



A primeira missão passa por encontrar a vacina: cientistas de todo o mundo continuam a procurar aquela que poderá travar a propagação da Covid-19, que já matou mais de 900 mil pessoas. Mas o passo seguinte, de fnão fica atrás e será, segundo o

Segundo estimativas da indústria da aviação, para levar a vacina até 7,8 milhões de pessoas serão necessários oito mil aviões jumbo jet - aeronaves de grande dimensão como o modelo 747 da Boeing.



A indústria da aviação e a IATA já estão a trabalhar num plano de transporte aéreo global com companhias aéreas, aeroportos, farmacêuticas e organizações de saúde. Mas, de acordo com o diretor geral da associação, citado pelo The Guardian, entre os obstáculos estão as limitações à circulação de produtos em diferentes pontos do mundo e as especificidades deste tipo de transporte aéreo.



"Mesmo que assumamos que metade das vacinas necessárias podem ser transportadas por via terrestre, a indústria de carga aérea vai ainda assim enfrentar o maior desafio de sempre de transporte de um único produto", disse Alexandre de Juniac. "No planeamento dos seus programas de vacinação, particularmente nos países em desenvolvimento, os governos têm de ter em conta a capacidade limitada de transporte de carga aéreo existente neste momento".



A IATA apelou assim aos governos que iniciem já um planeamento cuidadoso, de forma a garantir que vão estar preparados quando as vacinas estiverem disponíveis para distribuição.