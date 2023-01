Dores nas costas: Como combater a dor mais incapacitante do mundo

Cerca de 80% das pessoas vão ter dores de costas ao longo da vida. A culpa é do nosso estilo de vida, mas também do sistema imunitário. A melhor forma de as combater é não deixar que elas ocorram – nem uma vez. A ciência está a evoluir no sentido de fazer mais com menos estrago: há inúmeros procedimentos feitos só com agulhas e o paciente acordado, e cirurgias com sistema GPS ou óculos de realidade aumentada.