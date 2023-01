Asteroide vai passar 'extraordinariamente próximo' da Terra esta madrugada

Na madrugada de sexta-feira, 27, um asteroide do tamanho de um camião vai passar "extraordinariamente próximo" da Terra, anunciou a agência espacial norte-americana NASA em comunicado.







No entanto, o sistema de avaliação de risco de impacto da NASA afirma que não há qualquer possibilidade de o asteroide em questão colidir com o nosso planeta. Mesmo que o asteroide chegue muito mais perto da Terra, os cientistas referem que a maior parte da massa do mesmo se iria queimar e desintegrar na atmosfera, e a Terra seria atingida por pequenos fragmentos.Os cientistas acreditam que o asteroide batizado como 2023 BU tenha entre 3,5 metros e 8,5 metros de diâmetro. A rocha espacial estará em órbita a cerca de 3.600 quilómetros, em altitude, da ponta sul da América do Sul e a sua passagem pela Terra vai ser transmitida em direto pela NASA a partir da meia noite de sexta-feira, 27.O responsável pelo desenvolvimento da agência espacial, Davide Farnocchia, refere que "apesar das poucas observações" a NASA "foi capaz de prever que o asteroide fará uma aproximação extraordinariamente próxima da Terra".Referiu ainda que "esta é uma das aproximações mais próximas já registadas".O trajeto do asteroide será drasticamente alterado pela gravidade da Terra e, depois da sua passagem pelo planeta azul, o asteroide vai passar a mover-se à volta do sol numa órbita oval com a duração de 425 dias.