Bolachas infantis: em Portugal apenas uma cumpre o teor de açúcar recomendado

Entre maio e junho de 2022, uma equipa de especialistas portugueses dedicou-se a estudar as características alimentares das bolachas para crianças com o objetivo de perceber os aspetos nutricionais disponíveis no mercado português. Num grupo de 45 amostras, apenas uma cumpre os requisitos.





A Estratégia Integrada para a Promoção da Alimentação Saudável define como nível saudável a presença de 5 gramas de açúcar por cada 100 gramas de bolacha mas a maioria da oferta nacional avaliada tem um valor bastante mais alto: 26,3 g/100 g.Já no caso do sal a situação é ainda pior. Com um valor de referência situado nas 0,3 g/100 g, os valores médios nacionais ultrapassam o dobro (0,7 g/100 g) não havendo uma única oferta que cumpra os requisitos.O estudo " Avaliação dos aspetos nutricionais de bolachas infantis disponíveis no mercado português " foi elaborado pelo Departamento de Alimentação e Nutrição do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, juntamente com o Instituto Universitário Egas Moniz, a Rede de Química e Tecnologia da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto e a empresa de consultoria Nutrialma.De acordo com os especialistas, os resultados demonstram que é "essencial refletir sobre as estratégias a adotar para que continue a existir uma reformulação gradual na composição destes géneros alimentícios por parte da indústria alimentar".Como solução para controlar comportamentos alimentares obesogénicos na infância, os autores dizem que é fundamental apostar no "aumento da literacia dos cuidadores responsáveis", na aposta em "campanhas de educação alimentar" e na "promoção da leitura integral dos rótulos".