Leite vs. bebidas vegetais

Assemelham-se no aspeto e na forma como são consumidas mas diferem em tudo o resto – a começar pela composição. Basta olhar para os rótulos para perceber que as duas coisas não são comparáveis. Razão: na maioria das bebidas vegetais, o primeiro ingrediente é a água; o segundo, o extrato do cereal ou leguminosa (como a amêndoa ou a soja) e, em terceiro lugar, há um conservante, açúcar ou sal. Ou seja, estas bebidas “estão mais próximas de um refrigerante do que de um equivalente do leite”, diz a nutricionista Magda Serras. Ainda assim, há muita gente a consumi-las como um substituto direto do leite. Faz sentido?