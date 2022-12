Quer que o seu filho coma sopa? Então dê o exemplo

Longe vai o tempo em que gordura era formosura. Já não é. Muito menos nas crianças. “Ainda há a ideia de que a criança grande é que é saudável, aquela que foge aos percentis, que tem 4 anos e veste 6. Não é assim”, alerta Ana Vieira. A nutricionista clínica, responsável pela consulta de nutrição pediátrica do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia, recebe muitos miúdos que nem sequer consegue colocar nos gráficos das curvas de crescimento. Considera que os pais se deviam preocupar mais com o excesso de peso dos filhos. “Acham que sou uma exagerada e não valorizam”, diz. Mas os números são elucidativos. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a obesidade infantil é hoje 10 vezes superior à de 1970 e, de acordo com a Direção-Geral da Saúde, os erros alimentares e a obesidade vão causar 25% das mortes em 2030.