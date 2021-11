B.1.1.529, a perigosa variante que tem o triplo das mutações da Delta

Variante ainda não tem nome oficial, foi identificada pela primeira vez no Botswana e tem 32 mutações na proteína spike, a partir da qual o vírus da covid-19 entra no organismo humano. União Europeia estuda restrições, mas já há pelo menos um caso na Europa.

Ainda não tem nome oficial, mas já preocupa. A nova variante B.1.1.529 foi identificada pela primeira vez no Botswana e apresenta 32 mutações na proteína spike do vírus que provoca a covid-19 - mais do triplo das 10 da variante Delta. Desde então já foi avistada na África do Sul, Hong Kong e foi esta sexta-feira confirmado o primeiro caso na Europa, na Bélgica. Países como Reino Unido, Espanha ou Itália já começaram a proibir a entrada de viajantes provenientes da região da África Austral, como medida de precaução.

O que é a B.1.1.529?