Ómicron. 'Não é vantajoso para um vírus exterminar toda a gente'

Celso Cunha, diretor da Unidade de Microbiologia Médica do Instituto de Higiene e Medicina Tropical, em Lisboa, considera que "temos que continuar expectantes" em relação à nova variante Ómicron do SARS-CoV-2. Garante que "não é vantajoso para um vírus exterminar toda a gente" e que "a cada segundo que este vírus esteja a infetar uma pessoa, estão a surgir sempre variantes." Em causa, está a variante Ómicron, identificada por Angelique Coetzee, sul-africana e primeira médica do país a alertar as autoridades para a existência de pacientes com a nova variante de coronavírus.

Durante o passado fim de semana, em declarações ao jornal britânico The Telegraph, Coetzee (que exerce numa clínica privada em Pretória e é presidente da Associação Médica da África do Sul) referiu que os sintomas da variante Ómicron são pouco comuns, mas suaves. Entre os sintomas anotados pela médica de família em cerca de 30 pacientes até aos 40 anos, que testaram positivo (cerca de metade não-vacinados), estão fadiga intensa, tosse e garganta seca. Em nenhum dos casos reportados houve perda de paladar ou olfato.



Angelique Coetzee destacou o exemplo de uma criança de seis anos com febre alta e ritmo cardíaco elevado. E alertou para a possibilidade de a nova variante poder afetar os mais idosos de forma mais grave, em especial os que já padecem de diabetes ou de doenças do coração. A médica sul-africana deixou ainda uma mensagem de preocupação: "Quando as pessoas mais velhas e não-vacinadas forem infetadas com a nova variante, se não forem vacinadas, vamos ver muita gente com uma doença grave". De realçar que, na África do Sul, apenas cerca de 6% da população tem mais de 65 anos, o que pode fazer com que novos casos nessa faixa etária possam levar ainda algum tempo a ser comunicados. Sobre a situação dos cerca de 4 mil pacientes sul-africanos diagnosticados com a nova variante, diz Coetzee: "É mais do que gostaríamos, mas claramente pela leveza dos sintomas, não há razão para entrar em pânico."