61 passageiros da África do Sul testaram positivo em Amesterdão. Esperaram horas na pista

Pelo menos 61 passageiros de dois voos da África do Sul testaram positivo para a covid-19 na chegada a Amesterdão, anunciaram hoje as autoridades sanitárias dos Países Baixos, que estão a analisar se se trata da nova variante Omicron.







REUTERS/Eva Plevier

"Sabemos agora que 61 dos resultados [dos testes ao novo coronavírus] foram positivos e 531 negativos", indicou a autoridade de saúde holandesa (GGD), acrescentando que os passageiros com teste positivo, que chegaram todos na sexta-feira, foram colocados em quarentena num hotel perto do aeroporto Schipol, em Amesterdão.Os que tiveram resultado negativo podem continuar viagem caso não residam na Holanda. Caso contrário, terão de ficar em isolamento profilático nas suas residências.Segundo a Reuters, a companhia aérea KLM, onde viajaram os passageiros, estava a tentar determinar que regras foram seguidas para impedir que pessoas infetadas entrassem nos voos, que partiram da Cidade do Cabo e Joanesburgo.De acordo com o site da KLM, os passageiros têm que apresentar um teste de antigénio negativo feito 24 horas antes da partida, mas não têm que mostrar provas de vacinação.Paula Zimmerman é uma fotógrafa holandesa que se encontrava num dos voos. À Reuters, relatou que a situação dos passageiros dos voos era caótica, e que estes tiveram que esperar horas na pista e no terminal.Zimmerman testou negativo, tendo sabido do resultado 18 horas depois de aterrar. Porém, descobriu mais tarde que se sentara ao lado de um passageiro que deu positivo. "Foi mesmo estranho. Não houve coordenação. Havia demasiado poucas pessoas e ninguém para controlar tudo", relatou à agência noticiosa.Agora, Paula Zimmerman sente-se ansiosa com os próximos dias. "Disseram-me que esperam muito mais testes positivos depois de cinco dias. É um pouco assustadora a ideia de ter estado num avião com muitas pessoas que testaram positivo", lamenta."Os testes positivos vão ser agora analisados para determinar o mais rápido possível se se trata da nova variante", adiantaram as autoridades sanitárias holandesas.Uma nova variante do coronavírus, o Omicron, detetada pela primeira vez na África do Sul é considerada "preocupante" pela Organização Mundial de Saúde (OMS).Na sexta-feira à noite, o Centro Europeu para Prevenção e Controle de Doenças (ECDC) alertou para o facto de a nova variante representar um risco "alto a muito alto" para a Europa, apresentando um potencial elevado de contágio em comparação com outras variantes, incluindo a Delta, dominante e já muito contagiosa.