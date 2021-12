Quão perigosa é a Ómicron? Ainda é cedo para saber

Casos da nova variante na África do Sul estão a subir a um ritmo mais alto dos registados com a Delta ou a variante original do vírus. Internamentos não subiram não subiram a um ritmo tão alto, mas é cedo para saber se a Ómicron belisca o efeito da vacina.

Poucos imaginavam a repercussão que teriam três amostras de infetados recolhidas no Botswana a 11 de novembro, que na passada quarta-feira revelaram a existência de uma variante com o triplo das mutações na proteína spike em relação à variante Delta. Em apenas uma semana, a variante foi identificada um pouco por toda a Europa e levou a restrições em viagens por todo o mundo - e até ao adiamento de um jogo da Primeira Liga de futebol.

O que chamou à atenção de virologistas e especialistas em doenças infeciosas foi a linha evolucionária da variante, com dezenas de mutações em locais importantes para o vírus fintar a imunidade das vacinas ou o aumentar a sua transmissibilidade, mas, e o mais intrigante, sem sequências intermediárias - dentro da GISAID, a base de dados com milhões de diferentes amostras de vírus - que expliquem o salto na evolução.

No entanto, sobre a variante que hoje conhecemos como Ómicron sabe-se ainda pouco. É cedo para aferir se esta belisca a eficácia das vacinas, se causa formas mais graves ou mais ligeiras da doença, se é mais mortal, se consegue reinfetar com mais facilidade quem já recuperou da doença, se as suas repercussões podem ter eco por mais tempo e as suas diferenças para outras variantes conhecidas e para a estirpe original que foi identificada em Wuhan, na China, no final de 2019.