Há mandamentos básicos: sacos de pano, comida a granel ou garrafas de bambu. Mas é preciso mais: repensar os hábitos de higiene e cozinha. Histórias de quem fez tudo isso, apesar das dificuldades, e até avançou com negócios sustentáveis.

Imagem-postal de Verão: areal branco, palmeiras ao fundo e Ana Luís a trabalhar para o bronze. A costa do Vietname foi o destino de férias da designer de interiores, há quatro anos, e acabou por levá-la a outra viagem, sem retorno: a do antidesperdício. Qualquer coisa manchava irremediavelmente a paisagem da praia: garrafas e sacos de plástico boiavam no mar azul esmeralda, ao final do dia eram recolhidos por habitantes locais e queimados. O que ficava no mar era arrastado pelas correntes – talvez acabasse naquela ilha de lixo no Pacífico onde se acumulam 80 mil toneladas de desperdícios. Estas marés plastificadas nunca lhe saíram da memória, mas foi no início deste ano que esta lisboeta de 37 anos teve uma epifania, ao olhar para o banco de trás do seu automóvel, atulhado de embalagens vazias de iogurte. O minimalismo foi o caminho que escolheu. Não foi fácil de início, admite à SÁBADO, mas compensou tanto no orçamento como na consciência: "Tenho o essencial. Recuso o plástico descartável."



Um objecto made in Vietname acompanha-a para todo o lado: a garrafa de bambu, que diz ser indispensável para quem quer abolir o plástico. Feito à mão em aldeias vietnamitas, o acessório (da marca dinamarquesa Not Just a Bottle) custou-lhe 40 euros. Descobriu-o ao fim de uma pesquisa online de uma semana. Para Ana Luís, só vale consumo consciente. Isso quer dizer, neste caso, saber que o processo artesanal da garrafa é justamente remunerado às comunidades que o produzem. Deixou de beber água engarrafada em embalagens de plástico, opta pela água da torneira e segue uma premissa: reduzir. "Não fazia sentido deitar fora um copo que utilizava por cinco minutos. O nosso lixo não desaparece, muito vai para aterros e contamina solos."



Funcionária em part-time numa superfície Ikea dos arredores de Lisboa, Ana garante que apesar de estar próxima do plástico não o compra nem consome. Às refeições, na cantina da empresa, todas as peças são de loiça. Um prenúncio, afinal: a meta da multinacional sueca até 2020 é retirar do mercado palhinhas, pratos, copos e sacos de congelação ou de lixo em plástico.



No bairro da Graça, em Lisboa, onde mora, já a conhecem como "a menina que não usa plástico". Na charcutaria pede, com um sorriso, que lhe cortem o queijo para a caixa que traz de casa; quando rejeita beber por palhinhas de plástico ainda a olham com estranheza. Mas nunca vacila e muito menos quando o tema está cada vez mais presente nos media e nas redes sociais. As lixeiras nas praias são alvo de denúncias cada vez mais veementes (aconteceu recentemente em Carcavelos). A capa de Junho da National Geographic tornou-se icónica – a imagem de um saco de plástico em formato de iceberg, acompanhado pela pergunta-título Planeta ou plástico? – ainda que o invólucro da revista causasse polémica: era em plástico. Também algumas das grandes cadeias de supermercados se comprometem a reduzir a utilização do plástico e os festivais de Verão revelam-se mais sustentáveis.



Revolução doméstica

O primeiro trimestre deste ano foi de estágio para a vida frugal de Ana. Conheceu as lojas e sites especializados; leu a bíblia da área (Desperdício Zero, de Bea Johnson); e mentalizou-se para a mudança "à séria", diz, de 40 dias sem plástico (de 1 de Março a 10 de Abril). Como? "Passei a comprar em mercados e lojas a granel."



A sua revolução doméstica aconteceu mais na cozinha e na casa de banho do apartamento da Graça, onde mora há dois anos. De 15 em 15 dias, desloca-se às lojas Maria Granel (em Alvalade), #granel (Benfica) e Sapato Verde (Chiado). Se é pouco prático? Diz que não, porque leva uma lista de compras razoável. Caro? Depende da perspectiva, a sua é a de que sendo o consumo mais reduzido a poupança é cumulativa ("uma barra de champô pode custar 5 euros, mas dura o dobro do tempo"). As maiores dificuldades são o leite vegetal, papel higiénico e sacos de lixo (entretanto já surgiram soluções no mercado).



Os iogurtes de soja eram outro problema, superado por uma eco-iogurteira que fermenta sem electricidade. Guarda-a num recanto da marquise alinhada com frasquinhos de leguminosas, especiarias e chás. No lavatório e chuveiro acumula sabonetes (em vez de gel de banho). No armário arruma o copo menstrual de silicone (uma alternativa aos 11 mil pensos e tampões usados, em média, por uma mulher na sua vida fértil).



Sem lirismos de querer mudar o mundo, tenta influenciar os mais próximos: a amiga com quem partilha a casa e o cão, chamado Já te Disse. Não sai com ele à rua sem calçar as luvas de amido de batata para apanhar dejectos e colocá-los num saco de papel ou jornal velho. Até ao final do ano, quer criar um kit antidesperdício. "Quero resgatar o taleigo, o típico saco de pano português", explica.



Veterana antiplástico

A odisseia antiplástico de Catarina Matos começou há muito mais tempo: uma década. Nos primórdios ela tinha 20 anos, estudava Arquitectura em Lisboa e ia às compras de supermercado com um trólei. Só este gesto de principiante contra o descartável contrariava a média de consumo de 500 sacos de plástico por português, segundo cálculos do projecto de reforma da fiscalidade verde, antes de entrar em vigor a taxa de 10 cêntimos por unidade (2015). Se os amigos mandavam bocas, ela ignorava-os. "Todos diziam: ‘Pareces uma velha!’. Não queria saber", conta à SÁBADO.



De dois em dois dias, depositava no ecoponto o aglomerado de plástico da casa dos pais – já para não falar da gaveta cheia de sacos, que nem conseguia fechar. Em 2014, foi ainda pior quando deu o salto profissional para Londres. "Era o apocalipse do desperdício. Tantas embalagens de take-away descartadas praticamente sem uso, tanto, tanto lixo."



Mas na capital britânica Catarina descobriu os mercados biológicos e despertou para o negócio sustentável. Voltou para Lisboa e criou a loja online Mind the Trash, em Agosto de 2017. O lema, traduzido, é Atenção ao Lixo, com um menu de 90 artigos enviados aos clientes em caixas de cartão e fita-cola de papel. Entre os bestsellers há palhinhas de aço inoxidável (€8,95). "São cada vez mais os bares, restaurantes, hotéis e fábricas que as procuram por quererem abolir as de plástico", diz.



Em paralelo, estão de volta as mercearias das avós com upgrades biológicos vendidos a peso (há 145 no País). Uma palavra da moda é granel, também por culpa de Eunice Maia, uma minhota de 37 anos que quis dar continuidade ao "património afectivo", como disse à SÁBADO, deste tipo de comércio local onde dominam os sacos de pano e papel. Em Novembro de 2015 abriu em Alvalade a Maria Granel, de 75m2, e 240 artigos à venda; em Junho passado estendeu-se a Campo de Ourique numa loja com o dobro da área. Pelas suas estimativas, a Maria Granel já evitou o uso de entre 800 mil e 1 milhão de sacos de plástico.



UMA ROTINA SEM PLÁSTICO

09h30 Após passear o cão, Ana Luís bebe um batido de banana; as palhinhas são de bambu

12h00 Volta a passeá-lo; leva a garrafa de bambu para beber água

12h30 Faz a higiene oral com escova de bambu e pasta orgânica

13h00 Almoço à base de leguminosas a granel; a película aderente é de algodão orgânico

17h00 Antes de ir para o part-time, usa desodorizante de pedra de alúmen de potássio

23h30 Ceia em casa. Os acessórios de cozinha são em madeira e fibras naturais



Artigo originalmente publicado na edição n.º 746, de 15 de Agosto de 2018.