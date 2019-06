Pat Smith tem 70 anos e, no espaço de um ano, limpou mais de 50 praias em Cornwall, no Reino Unido. Conhecida por "Action Nan" – ou Avó em Ação –, cumpriu a promessa que fez no Ano Novo: limpar o lixo de uma praia por semana em 2018.

Após ver um documentário sobre a poluição do plástico nos oceanos, Pat soube que tinha que fazer alguma coisa. "Eu não quero ver uma tartaruga com uma palhinha no nariz, eu não quero ver uma foca com o pescoço cortado por causa de uma rede de pesca", disse à BBC.