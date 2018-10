Uma garrafa de plástico com pelo menos 47 anos foi encontrada numa praia do Reino Unido. Tanto as letras como os desenhos ainda estavam legíveis, o que mostra o crescente problema do desperdício de plástico. Alguns tipos de garrafas de plástico, inclusive, demoram 450 anos a degradar-se.

O objecto, encontrado pela guarda costeira de Burnham, "parece quase novo", contou a organização. "Ficámos espantados com a quantidade de detritos que foram arrastados até à praia", escreveu a guarda costeira através do Facebook. "É chocante quanto tempo o lixo consegue sobreviver e magoar a natureza".





Devido à medida apresentada na garrafa de um produto de limpeza, explica o The Guardian, é possível perceber que o objecto é anterior a 1971.