Agência Europeia do Medicamento aprova vacina da Johnson & Johnson

A Agência Europeia do Medicamento (EMA) aprovou a vacina da Johnson & Johnson, que é administrada em apenas uma dose.







Reuters

É a quarta vacina a ser aprovada pela agência, depois das da Pfizer-BioNTech, AstraZeneca e Moderna. É recomendada para as pessoas com mais de 18 anos.Os Estados Unidos, o Canadá e o Bahrain já tinham aprovado a vacina, enquanto a África do Sul está a avançar com o processo."Com esta última opinião positiva, as autoridades por toda a União Europeia terão outra opção para combater a pandemia e proteger as vidas e saúde dos seus cidadãos", afirmou Emer Cooke, diretora da EMA. "É a primeira vacina que pode ser usada como dose única."A autorização especial conferida pela EMA permite que um tratamento seja vendido durante um ano sem que haja todos os dados disponíveis sobre a sua eficácia e efeitos secundários.A aprovação surge quando se verifica um aumento no número de casos provocado pela variante mais contagiosa do coronavírus (a britânica), que obrigou Itália e França a impor confinamentos.