“É muito importante contenção máxima na Páscoa”

Uma mensagem clara, uma partilha de objetivos comuns e paciência. O ato de desconfinar deve ser gradual e a espera será um "crédito acumulado" para usarmos mais à frente. Quem o diz é Bernardo Gomes, médico de Saúde Pública e professor da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. O especialista revela que há motivos para estarmos otimistas, mas não podemos relaxar nos cuidados.



O médico concorda com a abertura das escolas e reforça que o risco é a transmissão comunitária, ou seja, o que se passa à volta e fora da escola. Bares e discotecas são os últimos numa lista de desconfinamento, porque são os locais mais perigosos para a transmissão: fechados e com pouca ventilação. Bernardo Gomes defende que as variantes são sempre a grande incógnita e que o risco é surgir alguma que condicione a resposta imunológica. Daí a importância de ser tudo passo a passo. Vida normal? O especialista não arrisca datas. Pede antes cautela.