76% da população com mais de 80 anos vacinada contra a covid-19

76% das pessoas com 80 anos ou mais têm a vacinação contra a covid-19 completa, revela o relatório semanal da Direção-Geral de Saúde (DGS) sobre a vacinação. São 517.155 pessoas. Na mesma faixa etária, 93% já levou uma dose da vacina.





Em Portugal, mais de 2 milhões de pessoas em Portugal foram vacinadas com pelo menos uma dose de vacina contra a covid-19. Trata-se de 22% da população. Com a vacinação completa, existem 827.839 pessoas (8% da população).Entre as pessoas de 65 a 79 anos de idade, 5% estão vacinados contra a covid-19.Ao todo, os centros de saúde receberam 3.039.329 doses. O Infarmed reporta que ao País, chegaram 3.400.260 doses.A região com mais pessoas que tenham tomado as duas doses de vacina é o Alentejo (12%). Segue-se a região do Centro, onde 11% das pessoas tem a vacinação completa.