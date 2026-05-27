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27 de maio de 2026 às 14:07

Dos jobs for the boys ao bairro do Talude: o melhor desta edição da revista SÁBADO

Chegou esta quarta-feira às bancas.

Ângela Marques, editora executiva da SÁBADO, esteve no NOW para falar sobre a edição da revista desta semana. Os , o ea foram alguns dos temas abordados.

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