Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
10 de julho de 2026 às 16:10

O momento de Jorge Jesus que provocou uma gargalhada geral na sala de imprensa

É um dos melhores momentos da apresentação de Jorge Jesus como novo selecionador nacional. Deixou literalmente todos a rir.

Adicione como fonte preferencial no Google
Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30