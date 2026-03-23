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23 de março de 2026 às 17:56

Repórter SÁBADO na íntegra: Centenas de donativos fechados em cave no centro humanitário da Cruz Vermelha no Cartaxo

Passaram praticamente dez anos e os bens, como roupa, brinquedos, material escolar e artigos para bebé, mantêm-se depositados no mesmo local. O sentimento de revolta e a frustração toma conta de vários profissionais da organização que identificam muitas carências sociais na região e não encontram explicação para a intransigência do diretor da delegação. O Repórter SÁBADO confrontou a direção da Cruz Vermelha Portuguesa com toda a informação recolhida e a presidência garante tomar medidas urgentes caso seja identificada algum tipo de irregularidade.

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