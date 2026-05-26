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A corrida aos cromos do Mundial

Íris Fernandes
Íris Fernandes 23:00

Há lojas que recebem mais de 100 telefonemas por dia, colecionadores que vão de Coimbra ao Porto comprar saquetas, vendas na Vinted e uma nova app - portuguesa - para organizar a caderneta.

Há cerca de uma semana, Gonçalo Madeira, de 30 anos, percorreu 117 quilómetros (ida e volta foram 234) para conseguir comprar uma caixa de 50 saquetas de cromos por 75 euros na loja A Minha Avó Tinha Um Igual, no Porto. “Não havia cromos em lado nenhum aqui em Coimbra [onde vive]. No site da Panini também não havia. Fomos passar o fim de semana a casa da mãe da minha namorada, vimos um vídeo no TikTok a dizer que nesta loja havia e fomos até lá”, explica. Com duas semanas de coleção, já tem 642 cromos (65% do total, segundo a aplicação Panini Collectors).

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