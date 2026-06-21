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21 de junho de 2026 às 12:07

Grupo tenta invadir restaurante e ameaça funcionários com arma de fogo no Parque das Nações

Um grupo partiu para a agressão, na noite deste sábado, após ter sido impedido de entrar no estabelecimento antes da abertura. Uma mulher empunhou uma arma e ameaçou diretamente um dos elementos do restaurante.

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