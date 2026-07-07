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07 de julho de 2026 às 11:30

Autocarro desgovernado mata duas pessoas e fere 20 em Agualva-Cacém: as imagens do local

Duas pessoas morreram e 20 ficaram feridas num atropelamento com um autocarro da Carris Metropolitana, junto à estação de comboio em Agualva-Cacém, na manhã desta terça-feira. Das duas dezenas de feridos, há quatro em estado grave.

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