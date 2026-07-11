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11 de julho de 2026 às 15:00

Corrida de touros em Pamplona faz vários feridos no quinto dia das festas de São Firmino

Pelo menos 13 pessoas ficaram feridas, uma delas com uma cornada na cara, durante a quinta largada de touros das festas de São Firmino, em Pamplona, Espanha. A elevada afluência de participantes tornou a corrida particularmente caótica e perigosa.

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