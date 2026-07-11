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11 de julho de 2026 às 14:00

Mulher libertada após 11 horas de sequestro em Supermercado de Berlim

As forças especiais da polícia alemã detiveram um homem que manteve uma funcionária refém durante toda a noite num supermercado da capital. A mulher foi resgatada em segurança e está a receber apoio após o incidente.

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