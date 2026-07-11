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11 de julho de 2026 às 13:41

Repórter SÁBADO: Henrique Vassal acusado de burlar dezenas de famílias com empresa de construção de casas em aço leve

Henrique Vassal é acusado de ter burlado dezenas de famílias. Tem uma empresa de construção de casas em aço leve e muitas das casas nunca foram terminadas. Os lesados ficaram sem dinheiro e com dívidas para pagar. Este é o tema do Repórter SÁBADO desta noite, da jornalista Maria Peleira Gouveia, para ver às 21h40, no NOW.

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