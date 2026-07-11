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11 de julho de 2026 às 15:30

Drones tornam mais fácil encontrar estacionamento para camiões nos EUA

Uma empresa norte-americana está a testar drones equipados com inteligência artificial para identificar, em tempo real, lugares livres em parques de estacionamento para camiões. A tecnologia pretende reduzir o tempo de procura por um lugar e aumentar a segurança dos motoristas.

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