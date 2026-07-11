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11 de julho de 2026 às 19:18

Príncipe Harry experimenta "yoga com cabras"

O príncipe Harry participou numa sessão de "yoga com cabras" e divertiu-se numa batalha de balões de água durante o festival de verão da associação Scotty's Little Soldiers, que apoia filhos de militares falecidos. A iniciativa decorreu um dia depois do reencontro privado com o rei Carlos III.

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