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07 de julho de 2026 às 12:15

Imagens mostram autocarro momentos após colidir com pilar em túnel em Agualva-Cacém

Duas mulheres morreram e pelo menos 16 pessoas ficaram feridas no acidente.

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