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04 de julho de 2026 às 14:51

Moradores de Setúbal recuperam de susto após incêndio que ameaçou casas

A CMTV falou com moradores sobre o desespero vivido durante o incêndio que deflagrou na tarde desta sexta-feira. O fogo, que já se encontra dominado, provocou dez feridos e obrigou à evacuação de cerca de 25 habitações e à retirada de 60 pessoas.

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