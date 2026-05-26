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HABITAÇÃO. HÁ QUEM JÁ TENHA RECONSTRUÍDO VÁRIAS VEZES A SUA CASA

Um ano depois, o bairro do Talude voltou

Rita Rato Nunes
Rita Rato Nunes 23:00

As demolições mediáticas não acabaram com o bairro de barracas de Loures. E sem estratégia à vista, ali continuam a viver 73 famílias sem água, por vezes sem luz.

As imagens das retroescavadoras a destruírem as barracas do bairro do Talude, em Loures – que dominaram noticiários durante a última quinzena de julho do ano passado –, foram um tiro de pólvora seca. Mais de duas dezenas de famílias esperaram em tendas nas zonas limítrofes dos terrenos e reconstruíram as suas casas com chapas de zinco, cartão e madeiras, assim que o tribunal suspendeu as demolições ordenadas pela autarquia socialista e os olhares se viraram para outro lado.

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