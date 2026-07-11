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11 de julho de 2026 às 14:30

Bombeiros combatem incêndios após novo ataque russo a Kiev

Os bombeiros foram mobilizados para vários pontos da capital da Ucrânia na sequência de um intenso ataque aéreo russo. As explosões provocaram incêndios em diferentes zonas da cidade e causaram pelo menos uma dezena de feridos.

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