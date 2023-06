Aposentos escondidos de Maria Antonieta em Versalhes reabertos ao público

As salas secretas da rainha Maria Antonieta no Palácio de Versalhes, nos arredores de Paris, França, vão ser hoje reabertas ao público. O acesso às mesmas é feito através de uma porta secreta no quarto da rainha, e terá sido nestas salas que se escondeu quando surgiram as primeiras novidades sobre a Revolução Francesa em 1789.







REUTERS/Noemie Olive

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

As salas abrangem dois andares do palácio, incluindo um boudoir (uma pequena sala usada muitas vezes para cuidados de beleza), uma biblioteca e uma sala de bilhar. A vista é para um dos pátios. Neste local, Maria Antonieta brincava com os seus quatro filhos e recebia os convidados mais próximos. "Estas salas, nas quais só foram admitidos alguns amigos e a sua comitiva mais próxima, são tão pequenas que só podem ser visitadas por grupos de 10 pessoas no máximo", afirmou a presidente do Palácio de Versalhes, Catherine Pégard.Após ter sido feita uma renovação do apartamento, também foram restaurados uma aldeia de casas rústicas e o palácio Petit Trianon, ambos localizados no palácio principal.O diretor do palácio, Laurent Salomé, afirmou que a reconstrução do apartamento privado da rainha foi especialmente complicada, uma vez que faltam registos históricos, mas afirmou que era um "espaço fascinante para os interessados na última glória da monarquia [francesa]". Além disso, disse também que "este mundo de requinte desapareceu em grande parte e deixou muito poucos vestígios nos arquivos, o que complicou o trabalho".Esta descoberta envolveu a verificação de planos, memorandos de fornecedores, várias encomendas escritas e outros papéis, que estabeleceram uma ideia fiável do aspeto das salas. Os arquivistas também procuraram provas dos tecidos e materiais escolhidos pela rainha para as cortinas e estofos.Dois dos quartos eram revestidos em toile de Jouy, uma estampa criada no século XVIII, com ananases. Este fruto, na altura, era símbolo de riqueza e poder, já que tinha sido trazido para Europa em 1493, por Cristóvão Colombo.A reabertura destas salas privadas, que estiveram fechadas ao público durante cinco anos, foi a última etapa de um projeto que assinala o 400º aniversário de Versalhes.Maria Antonieta nasceu na Áustria e tinha 14 anos quando chegou a França. Casou-se com Luís XVI e tornou-se rainha em 1774. Diz-se que as suas exigências quanto à decoração dos aposentos provocaram uma fúria por parte do arquiteto-chefe do rei, Ange-Jacques Gabriel.Na madrugada de 6 de outubro de 1789, depois de uma multidão ter forçado a entrada, em Versalhes, Luís XVI e Maria Antonieta abandonam o palácio real com os seus quatro filhos. Em 1791, tentaram fugir de França mas foram presos e acusados de conspiração. Ambos acabaram decapitados.