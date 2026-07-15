Trump abre a bolsa e paga indemnização a jornalista que o acusou de abuso sexual e difamação

Presidente dos EUA tentou recorrer da decisão mas acabou por ter de desembolsar a verba estipulada pelo tribunal de Nova Iorque.

Três anos depois de ter sido considerado culpado de abuso sexual e difamação no processo civil, Donald Trump já pagou a indemnização a Elizabeth Jean Carroll determinada pelos tribunais, no valor de 5 milhões dólares, cerca de 3.100 milhões de euros, mais juros. A informação foi confirmada pela advogada da jornalista.



Donald Trump, presidente dos Estados Unidos EPA

"Temos o prazer de informar que ela já recebeu o pagamento pelos danos que o júri determinou, em resultado do veredicto", referiu Roberta Kaplan, em comunicado.

A defesa de Trump vinha a protelar a execução da sentença, tendo pedido ao Supremo Tribunal que reconsiderasse a decisão de não aceitar o recurso, mas na semana passada o juiz responsável pelo caso ordenou-lhe o pagamento da verba estipulada em primeira instância.

Recorde-se que a jornalista, de 82 anos, acusou o atual presidente de a atacar em meados dos anos 90 numa loja em Manhattan, difamando-a depois, em 2022, na sua rede social Truth Social, quando negou as acusações. Um ano depois foi condenado por um tribunal de Nova Iorque a pagar 5 milhões dólares de indemnização à vítima.

A defesa de Trump questionou a idoneidade do juiz, considerando que o processo era uma "farsa" e uma "caça às bruxas", alegadamente financiada por democratas.

O recurso para o tribunal federal acabou por ser favorável à jornalista, ao passo que o Supremo Tribunal não aceitou o pedido de Trump para analisar o caso.