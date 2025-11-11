Sábado – Pense por si

Trump recorre para o Supremo Tribunal de condenação por agressão sexual a apresentadora de TV

Isabel Dantas 13:21
Caso terá acontecido nos anos 90 e o atual presidente dos EUA perdeu nas duas primeiras instâncias.

Declarado culpado de agressão sexual e difamação no ano passado, Donald Trump pediu ao Supremo Tribunal dos Estados Unidos que reveja a ação cívil em que acabou por ser condenado ao pagamento de uma indemnização de 5 milhões de dólares (4,3 milhões de euros) a E. Jean Carroll, colunista e antiga apresentadora de televisão. 

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos AP

No ano passado um tribunal de recurso confirmou a sentença da primeira instância, garantindo que não foram cometidos erros que justifiquem a realização de um novo julgamento. A defesa do presidente norte-americano alegou que o juiz do processo não devia ter deixado o juri ouvir o depoimento de duas outras mulheres que também acusaram Trump de agressão sexual. 

Recorde-se que E. Jean Carroll acusou Donald Trump de a agredir sexualmente numa loja em Nova Iorque em meados dos anos 90, tendo posteriormente alegado que a jornalista não era o seu tipo e que ela teria inventado toda a história para impulsionar as vendas do seu livro.

A defesa do presidente recorda que "não há testemunhas, não há imagens, não há relatórios policiais nem qualquer investigação". "Esperou mais de 20 anos para falsamente acusar Donald Trump - a quem se opõe politicamente -, até que ele se tornasse o 45.º presidente, de modo a maximizar os danos políticos que lhe pudesse causar, em benefício próprio." 

