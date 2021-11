The Gift ao vivo na SÁBADO

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Marque na agenda: sexta-feira, 5 de novembro, 21,30h. Será nesta data que os "The Gift" vão dar um concerto exclusivo no site da SÁBADO, numa parceria com a Seguro Direto, que comemora o seu 25º aniversário.





Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Nascidos como banda em 1994, em Alcobaça, os The Gift são formados por Nuno Gonçalves, John Gonçalves, Sónia Tavares e Miguel Ribeiro, sendo acompanhados ao vivo e em estúdio por músicos como Mário Barreiros (bateria) ou Paulo Praça (guitarra). No concerto ao vivo para a SÁBADO a banda apresentará, porém, uma versão mais intimista, apenas com Sónia Tavares e Nuno Gonçalves.A primeira maquete do grupo, "Digital Atmosphere", surgiu em 1997, e de lá para cá foram vários os álbuns que editaram: "Vinyl" (1998), "Film" (2001), "AM-FM" (2004), "Fácil de Entender" (2006) "Explode" (2011), "Primavera" (2012), "Altar" (2017) e "Verão" (2019).Entre "Fácil de Entender" (2006) e "Explode" (2011), o compositor Nuno Gonçalves e a vocalista Sónia Tavares estiveram envolvidos no projeto Amália Hoje, recuperação do legado da fadista Amália Rodrigues para terrenos pop.