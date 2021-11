“Ainda há tesouros escondidos no Egito”

Na terceira temporada de Tesouros Perdidos no Egito que se estreia dia 21 de novembro, na National Geographic, foram desenterrados labirintos com tumbas e tesouros que pertenciam a um dos generais de Ramsés, o Grande. Estas e muitas outras descobertas arqueológicas impressionantes são conduzidas por exploradores que enfrentam o calor e as adversidades do deserto. Nestes novos episódios investigam ainda o rei mais poderoso do Egito: Ramsés, o Grande.



Meredith Brand, arqueóloga e egiptologista, participa nesta aventura. Nasceu nos Estados Unidos, mas desde os seus 14 anos que viaja pelo mundo e que se interessa por estudar novas culturas e antigas civilizações. Aos 16 anos foi para a Universidade Americana do Cairo, onde se apaixonou pela história do Egito.



É a diretora assistente da Expedição Wadi el-Hudi, que se concentra em locais de mineração no Deserto Oriental. Em entrevista à SÁBADO, revela que a área que mais a fascina é a vida da classe trabalhadora no Antigo Egito. Explicou como foram passados os seus dias durante as gravações do programa, como por exemplo, os que passou em Guebeleim em março, local onde foram descobertas múmias.