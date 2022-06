Sabe quem é Austin Butler? O homem mais desejado do momento

Ao fim de anos a fazer pequenos papéis e a sonhar com personagens como as de Leonardo Di Caprio, o ator californiano é protagonista do filme Elvis. Foi aplaudido de pé em Cannes e namora com a filha de Cindy Crawford.

Estima-se que existam cerca de 400 mil imitadores de Elvis Presley em todo o mundo, que vestem macacões de strass, penteiam o cabelo para trás, rodam os quadris e cantam Hound Dog e Love Me Tender, em festas. Talvez não haja ninguém na História que seja tão imitado e idolatrado como o rei do rock. Mas agora quem leva a coroa da melhor imitação de Elvis é Austin Butler, de 30 anos, um desconhecido que passou a ser o homem mais desejado do momento como protagonista de Elvis, o drama biográfico sobre a vida da estrela do rock and roll, do realizador australiano Baz Luhrmann, que estreia nos cinemas portugueses na próxima quinta-feira, 23. O filme mostra-nos a vida do maior ícone pop norte-americano, desde a sua infância em Memphis até ao tempo em que escandalizava a sociedade da década de 50 com um simples movimento de ancas, passando pelos anos de cinema em Hollywood e o renascimento musical impulsionado pelo seu '68 Comeback Special'. Morreu aos 42 anos, viciado em drogas mas adorado.