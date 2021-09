Site pedia denúncias de aborto. Foi inundado de memes do Shrek, pornografia e falsas queixas

O estado do Texas proíbe a interrupção da gravidez para lá das 6 semanas e permite que qualquer cidadão possa denunciar quem os faz. Na quarta-feira, o Supremo Tribunal decidiu não intervir na aplicação da lei, e, logo depois, o presidente dos EUA prometeu tentar travá-la. Agora, foi a internet a declarar-lhe guerra. Mais precisamente ao site lançado por um grupo anti-aborto para receber denúncias anónimas de pessoas que tivessem abortado. TikTokers e utilizadores do Reddit responderam com denúncias falsas, memes e pornografia.



A página prolifewhistleblower.com (que se pode traduzir como "denunciante pró-vida") foi criada em julho, depois de a lei ter sido aprovada no estado, e pedia aos seus visitantes que enviassem informações anónimas sobre possíveis casos de aborto. A lei, chamada de "Texas Heartbeat Act" - por proibir o aborto a partir do momento em que o batimento cardíaco pode ser detetado -, prevê que qualquer pessoa possa processar clínicas de interrupção da gravidez e quem "ajudar ou for cúmplice" do processo.



Se houver uma condenação, quem fez a denúncia pode ser beneficiado com um mínimo de 10 mil dólares (cerca de 8.500 eutos) e o pagamento das custas judiciais, incentivando assim a vigilância do comportamento entre vizinhos.