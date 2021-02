O que é o reddit, o site que desafiou os milionários de Wall Street?

"A primeira página da Internet" é o slogan do reddit, o aglomerado de notícias e fóruns que levou fundos milionários ao desespero a semana passada. Mas é também uma página que congrega milhões de pessoas em todo o mundo, que permite a partilha de experiências, conhecimentos, notícias, informações, ou fotografias de cães e gatos. Mas tem também um lado mais negro e desordeiro.







Reuters

A semana passada um grupo de

redditors

(nome dado aos utilizadores daquele

site

) lançou uma iniciativa cujo objetivo era aumentar o valor das ações de uma empresa de venda de jogos norte-americana chamada

GameStop

. Como resultado, duas importantes empresas de investimento norte-americanas tiveram perdas avultadas.



O resultado foi um despertar coletivo para este site pelo mundo fora: havia um grupo de pequenos investidores que se juntaram para fazer face aos grandes hedge funds que estavam a apostar no fim de uma empresa que os utilizadores do site sentiam que não merecia encerrar.



O nascimento do reddit e a sua valorização



E um exército de pequenos investidores que fizeram milhares de pequenos investimentos devido a uma conversa no reddit conseguiram alterar o jogo de empresas que investem dezenas de milhões de dólares de cada vez. Mas afinal o que é o reddit e qual o seu alcance?





O

reddit

foi criado por três norte-americanos em 2005: Steve Huffman, Alexis Ohanian e Aaron Swartz. Huffman e Ohanian eram companheiros de quarto na Universidade da Virginia. Em 2006 a empresa foi adquirida pela Condé Nast Publications (empresa que detém revistas como a

New Yorker

, a

Vogue

, ou a

GQ

) e em 2011 voltou a tornar-se independente, apesar da editora manter ações do

reddit

. Em 2019 a empresa foi avaliada eem três mil milhões de dólares.



Segundo os dados do site de monitorização da internet Semrush, o reddit foi o oitavo site mais visitado nos Estados Unidos da América em dezembro de 2020, atrás de outras redes sociais como o Facebook, mas à frente do Twitter. O site foi visitado mais de mil milhões de vezes só naquele mês. Já a nível mundial é o site mais visitado.



O que é o reddit?



O site tornou-se famoso devido às interações entre os seus utilizadores. Difere dos blogs na medida em que o espaço não pertence a ninguém (tal como no Facebook ou no Twitter) e todos podem participar nas várias discussões que acontecem em simultâneo desde que tenham uma conta, o reddit tornou-see uma plataforma de contacto entre milhões de utilizadores.



Nesta "rede social" partilham-se textos, ideias, fotografias, vídeos e desafios e todos estão abertos a comentar: seja para elogiar, criticar ou até mesmo denegrir. O mote do reddit, segundo os seus fundadores, é permitir o diálogo livre e promover a liberdade de expressão.

A utilização do site é também bastante simples, recorrendo a uma imagem o mais básica possível e com um sistema semelhante aos fóruns de especialidade que proliferavam nos primeiros anos da massificação da internet (como o saudoso Fórum Sons ou o Bullmask Forum). Entra-se no reddit através do endereço e a página principal mostra as principais "salas de fóruns" existentes. E os temas são altamente diversificados, podendo ir de questões relacionadas com a bolsa de valores (como o famigerado r/wallstreetbets), publicações "fofinhas" (r/aww) ou música (r/indieheads). Há até um subreddit (nome dado aos fóruns internos) dedicado exclusivamente a Portugal, ou um outro onde se partilham fotografias de pão agrafado a árvores.

Apesar de menos conhecido em Portugal, os seus utilizadores reconhecem a utilidade do que encontram nas salas de chat. "[Encontra-se] Tudo. Literalmente, tudo. Tens subreddits sobre jogos, notícias, maquilhagem, desporto, pessoas, filmes, livros", refere Pedro Almeida à SÁBADO, lembrando que quem tiver uma dúvida sobre algo, "provavelmente", a resposta "está no reddit".

Pedro Ved é muito mais sucinto: "É giro, aquilo. Passo lá uns 30 minutos diários e vejo as notícias com comentários parvos, cenas diy [do it yourself / faça você mesmo], etc".

Já outro utilizador, Miguel Pires, refere que foi em parte graças àquele site que aprendeu a escolher a sua máquina impressora a três dimensões, tendo ainda descoberto um grupo onde "trocam impressões sobre diferentes materiais, partilham ficheiros grátis e feitos para imprimir, dicas". Sobre o reddit tem ainda a dizer: "É bem saudável e aprendes bué".

Já quanto a ser saudável, pode não ser o adjetivo mais utilizado. Aquando da situação da GameStop, sempre que as televisões mostravam imagens do fórum WallStreetBets, muito do discurso tinha de ser censurado por incitar a violência ou usar linguagem mais obscena.



A violência e a censura



O site foi também já alvo de muitas críticas por permitir a existência de tópicos onde se defendem práticas consideradas criminosas, ou onde se divulgavam imagens pornográficas de crianças, como no tópico r/jailbait, ou noutro que partilhava fotografias indiscretas de jovens intitulado r/Creepshots.

O reddit chegou a ter vídeos e fotografias de mortes durante muitos anos, sem que a comunidade os banisse, o que apenas aconteceu em 2019, depois do tiroteio de Christchurch, cujos vídeos foram carregados naquele fórum.



Em 2012, o então-diretor do reddit afirmou: "Defendemos o direito à liberdade de expressão. Isso quer dizer que não vamos banir subreddits apenas por serem desagradáveis. Não vamos banir conteúdo legal mesmo que o achemos desagradável ou se o condenarmos pessoalmente". No ententanto, desde então já foram banidos vários subreddits, alguns por questões legais, outros por questões de ofensas.

O reddit, as celebridades e as pessoas "comuns"

O site tornou-se também famoso devido às conversas entre celebridades e utilizadores.

Um dos episódios mais conhecidos foi quando Kevin Durant, um jogador da NBA, se transferiu dos Oklahoma City Thunder para os Golden State Warriors. Chegado à região de Bay Area, recorreu ao reddit para saber o que devia experimentar. "Hey, tudo bem, fãs dos Warriors daqui é o KD. Novo na área, ainda a tentar perceber que sítios na Bay devo ir visitar primeiro. Sou novo no reddit, de vez em quando vejo aqui e ali, por isso acham que me podem ajudar um bocadinho?", questionou. o jogador de basquetebol.

A resposta foi tremenda e uma sugestão? Ir experimentar uma bebida doce que tem imenso sucesso na China: o bubble tea ("chá de bolhas").

Mas nem só de celebridades vivem estes "ama" (ask me anything/ perguntem-me o que quiserem). Apesar de ter havido iniciativas de Bill Gates, Barack Obama, ou Madonna, há outros com "pessoas normais".

Um dos exemplos foi um jovem que sobreviveu ao atentado de Columbine, ex-reclusos que cumpriram penas de prisão durante quase duas décadas por um crime que não cometeram, entre outros.

Neste tipo de conversas, o "convidado" responde a perguntas colocadas pelos utilizadores do fórum, podendo entabular uma conversa ou escolher dar apenas respostas directas.

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana x Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Tópicos Wall Street Internet GameStop Facebook Twitter Portugal Elon Musk Artigo Anterior Próximo Artigo

Um dos principais entusiastas do reddit é um dos homens mais ricos do mundo, Elon Musk, uma das caras favoritas no subreddit r/wallstreetbets, que levou à loucura das hedge funds e da própria Wall Street. O fundador da Tesla é reverenciado por muitos dos utilizadores daquela "sala de fórum", sendo comuns cumprimentos a Musk por entre gritos de "destruam as hedge funds".