Na vanguarda dos direitos sociais na América Latina, o Senado da Argentina aprovou um projeto-lei que permite o aborto até à 14.ª semana de gestação de forma legal, segura e gratuita no sistema nacional de saúde. A medida, exigida há muito por grupos feministas, foi celebrada nas ruas junto ao Congresso, em Buenos Aires.



O texto do projeto-lei apresentado pelo Governo, que já tinha sido aprovado pelos deputados no passado dia 11 de setembro, recebeu os votos a favor de 38 senadores, 29 votos contra e uma abstenção. A sessão durou 12 horas.



Até à data só era permitida a interrupção voluntária da gravidez se a mulher tivesse sido vítima de violação ou estivesse em perigo de vida. Apesar da pressão de grupos religiosos e conservadores para manter o aborto ilegal, o resultado de 2018 - em que o Senado chumbou a proposta - não se repetiu e acabou com a lei em vigor desde 1921.



O presidente argentino, Alberto Fernández, elogiou a aprovação da lei. "O aborto seguro, legal e gratuito é lei. Hoje somos uma sociedade melhor que amplia os direitos das mulheres e garante a saúde pública", escreveu no Twitter.





El aborto seguro, legal y gratuito es ley.

A ello me comprometí que fuera en los días de campaña electoral.

Hoy somos una sociedad mejor que amplía derechos a las mujeres y garantiza la salud pública.

Recuperar el valor de la palabra empeñada. Compromiso de la política. pic.twitter.com/cZRy179Zrj — Alberto Fernández (@alferdez) December 30, 2020



O projeto-lei autoriza ainda a objeção de consciência a todos os profissionais de saúde que o manifestem. Exige, no entanto, que atuem com rapidez na procura de médicos que levem a cabo a interrupção voluntária da gravidez.



Apesar da proibição que existia até agora, milhares de mulheres argentinas abortavam todos os anos. Segundo estimativas não oficiais, avançadas pelo El País, cerca de meio milhão de mulheres abortava anualmente de forma clandestina no país. Em 2018, 38 mulheres morreram na sequência de complicações médicas por abortos realizados de forma insegura e cerca de 39 mil necessitaram de hospitalização pelo mesmo motivo.



Os anos de luta

A vitória desta quarta-feira foi o resultado de cinco anos de protestos das mulheres argentinas. O movimento, que começou como uma campanha de Twitter contra a violência de género - com o hashtag #NiUnaMenos (Nem uma menos) -, teve a primeira marcha em junho de 2015, quando as mulheres gritaram pela morte de Chiara Páez. A jovem, de 14 anos, encontrada enterrada debaixo da casa do namorado, tinha sido espancada até à morte. Estava grávida de poucos meses.



"Não vamos levantar as nossas vozes? Estão a matar-nos", escreveu, na altura, a jornalista Marcela Ojeda através daquela rede social. Às palavras de Ojeda seguiram-se dezenas de tweets de jornalistas com o hashtag #NiUnaMenos.

Foi depois da marcha de 2015 que ativistas decidiram que a luta contra o feminicídio deveria também incluir a luta a favor da legalização do aborto. Como símbolo do movimento, começaram a usar um lenço verde - tendência que se espalhou para outros países da América Latina, onde o verde passou a simbolizar a luta pelos direitos das mulheres.



A luta pela legalização do aborto parecia ver uma luz ao fundo do túnel em 2018, mas o Senado acabou por rejeitar a proposta. No ano seguinte, com a eleição de Alberto Fernández, uma nova esperança de mudança chegou.