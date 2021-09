Afeganistão. “Não podemos salvar todos. Quando digo isto, o meu coração parte-se”

Na próxima segunda-feira, a ex-conselheira eleitoral da ONU no Afeganistão, Sónia Pereira de Figueiredo, vai reunir-se com o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Leva uma lista de mais de 300 afegãos que trabalharam com os ocidentais e que estão a perder a esperança

Mulheres que não saem de casa com medo de serem perseguidas. Outras que já receberam ameaças e que temem pela sua vida. Há famílias desesperadas a vender tudo o que têm e a arriscar fugir do Afeganistão pelo seu próprio pé. Apesar da aparente acalmia, Sónia Pereira de Figueiredo teme que o pior esteja para vir se não agir já.

A ex-conselheira eleitoral da ONU no Afeganistão entregou uma lista de pessoas em risco ao Ministério dos Negócios Estrangeiros português no dia 24 de agosto. Os 258 afegãos não chegaram a fazer parte dos refugiados trazidos pelas forças portuguesas, mas Sónia Pereira de Figueiredo acredita que as autoridades ainda o podem fazer. Na segunda-feira, vai reunir-se com Ministério dos Negócios Estrangeiros para explicar a importância de trazer estas pessoas – todas de risco porque trabalharam com as Nações Unidas ou com projetos ocidentais. Está esperançosa, mas garante que os Taliban não mudam e que o tempo está a acabar.

Sónia Pereira de Figueiredo, entre 2009 e 2019, foi conselheira e observadora eleitoral da ONU no Afeganistão. Em 2020 ainda trabalhou para o Afeganistão, mas em teletrabalho, até setembro desse ano. Confessa que não se esquece do país e emociona-se a falar sobre os que ficaram para trás. Sobre a "aparente" mudança dos Taliban cita a escritora afegã, Nadia Ghulam: "Eles não mudaram, aprenderam a mentir."