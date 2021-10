Decisão provisória foi tomada depois do Departamento de Justiça ter apelado a que se travasse a lei. Estado do Texas já anunciou recurso para um tribunal dominado por juízes conservadores. Lei proíbe todos os abortos depois das seis semanas de gravidez.

Juiz travou, para já, a restritiva lei do aborto no Texas

Um juiz federal bloqueou temporariamente a lei que restringe quase na totalidade o aborto no Texas. A decisão surge depois de um apelo da administração Biden, já que o Supremo deixou a lei passar.



A decisão do juiz Robert Pitman proíbe a aplicação da lei que impede a interrupção voluntária da gravidez depois das seis semanas, enquanto ainda persistir dúvidas legais sobre a sua existência.



"Este tribunal não sancionará mais um dia de privação ofensiva de um direito tão importante", defendeu o juiz na sua decisão, citado pela Reuters. Este caso faz parte de uma batalha legal em relação ao acesso ao aborto que tem atravessado os EUA, com vários estados a apresentarem propostas de maiores restrições.