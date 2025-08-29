Sábado – Pense por si

Shawn Mendes emociona Lisboa com homenagem a Diogo Jota

O artista luso-canadiano voltou a Lisboa para um concerto esgotado no Meo Arena, marcado por uma noite de grandes emoções.

Shawn Mendes voltou a Portugal na noite desta quinta-feira, 28 de agosto, para atuar perante uma plateia esgotada no Meo Arena, em Lisboa. O concerto faz parte da tour mundial do artista, que apresenta o seu mais recente álbum, Shawn, lançado em novembro de 2024.

Filho de pai algarvio, o cantor fez questão de sublinhar, ao longo da noite, o orgulho que sente em ser português. "Tenho muita família aqui hoje. Eu estive aqui algumas vezes em Portugal quando era mais novo, mas, nos últimos dias, sentado a olhar para o mar, tive pela primeira vez a sensação de estar a voltar para casa. Sou alguém que lida com esse sentimento de pertença e, muitas vezes, quando estou em Portugal, sinto que pertenço. Obrigado por isso", declarou, arrancando fortes aplausos da plateia.

No entanto, um dos momentos mais emocionantes do concerto aconteceu na segunda parte, durante a interpretação de 'Heart of Gold'. Shawn Mendes surgiu em palco envergando uma camisola da Seleção Nacional com o nome de Diogo Jota e segurando uma bandeira de Portugal, num tributo sentido ao futebolista que morreu tragicamente no passado dia 3 de julho, num acidente de viação em Espanha, juntamente com o irmão André Silva. O gesto comoveu os milhares de fãs presentes, que responderam com uma longa ovação.

Shawn Mendes emociona Lisboa com homenagem a Diogo Jota