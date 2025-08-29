Escolhido de Trump para diretor de agência de saúde não tem formação em medicina e defende teorias da conspiração

Nomeação de Jim O'Neill surge após a Casa Branca ter demitido Susan Monarez da direção do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças.

A Casa Branca demitiu esta semana a diretora do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC), Susan Monarez. A especialista em doenças infeciosas já havia sido pressionada para abandonar o cargo mas recusou-se a fazê-lo, tendo os seus advogados considerado que esta demissão se tratou de uma retaliação "direcionada" por a especialista se recusar a apoiar diretivas não científicas.



O cenário, que gerou uma onda de revolta dentro da principal agência de saúde pública dos Estados Unidos, levou também a que pelo menos três funcionários a demitissem. Agora, para assumir temporariamente o cargo de Monarez, a Casa Branca nomeou um assessor do secretário de Saúde, Robert F. Kennedy Jr.

Quem é Jim O'Neill?

Jim O'Neill foi nomeado diretor interino da CDC- que supervisiona as recomendações sobre vacinas -, confirmou fonte da Casa Branca ao jornal The Guardian. Sem qualquer tipo de formação em medicina ou em doenças infecciosas, é atualmente investidor em biotecnologia e durante o governo de George Bush foi redator de discursos do departamento de saúde. Apesar de insistir que é "pró-vacina", os democratas expressam algum ceticismo dada a sua estreita aliança com o negacionista Kennedy Jr.

Durante a pandemia da Covid-19, O'Neill manifestou publicamente o seu apoio a tratamentos cientificamente não comprovados, nomeadamente à ivermectina - um fármaco usado no tratamento de infeções criadas por parasitas -, à hidroxicloroquina - usado no tratamento da malária -, e ainda à vitamina D - enquanto solução para evitar ou diminuir o risco de doenças.

Nas redes sociais partilhava também várias teorias da conspiração, segundo o The Guardian. Chegou a defender que o "nome COVID foi escolhido para ocultar a origem do vírus". "Esse nome dificultou o estudo e retardou provavelmente a resposta", alegou.

O que vai mudar?

Nas próximas semanas, o CDC deverá realizar uma reunião com os especialistas em vacinação e O'Neill deverá desempenhar um papel importante. Este encontro poderá agora levar a novas diretrizes restritivas e de antivacinação.

O caos vivido no CDC levou, no entanto, o senador e médico, que preside a comissão de saúde, educação, trabalho e pensões do Senado, Bill Cassidy, a pedir um adiamento da reunião que está marcada para setembro. Em comunicado afirmou: "Se a reunião prosseguir, quaisquer recomendações feitas devem ser rejeitadas por falta de legitimidade, dada a gravidade das alegações e a atual turbulência na liderança do CDC."

As reações à nomeação de O'Neill

A notícia da nomeação de O'Neill gerou uma onda de críticas entre os profissionais de saúde.

Segundo o The Guardian, o cirurgião Atul Gawande questionou: "Será que os Estados Unidos ficaram sem profissionais de saúde com experiência comprovada na melhoria dos resultados de saúde pública?"