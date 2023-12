Sete tradições de Ano Novo em todo o mundo

Em Portugal, as cuecas azuis, as 12 passas e as panelas não podem faltar na passagem de ano. Semelhante a Portugal, Espanha também tem por hábito à meia-noite encher a boca com 12 uvas para trazer 12 meses cheios de prosperidade. No entanto, há quem tenha tradições completamente diferentes.







REUTERS/Yiorgos Karahalis

Grécia



REUTERS/Pascal Lauener

Escócia



REUTERS/Ritsuko Ando

Filipinas



REUTERS/Cheryl Ravelo

Japão



REUTERS/Issei Kato

América Latina



REUTERS/Nacho Doce

Dinamarca



REUTERS/Susana Vera

Porto Rico



REUTERS/Pablo La Rosa

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Na Grécia a cebola não é um simples ingrediente de cozinha. Também pode trazer sorte para o ano que se aproxima. No dia de Ano Novo é comum as famílias frequentarem a igreja, no entanto, quando estão de regresso a casa penduram uma cebola na porta. Acredita-se que esta tradição traz saúde, fertilidade e longevidade.Na Escócia, a tradição do primeiro pé remonta há centenas de anos. O costume diz que após a meia-noite do novo ano, a primeira pessoa a entrar em casa deve levar um presente. Por norma, o convidado leva carvão, que simboliza calor para o ano seguinte, pão preto, Shortbread (uma bolacha escocesa), sal ou whisky para representar saúde, prosperidade e barriga cheia para o próximo ano.Na passagem para o Ano Novo as bolas são as formas favoritas dos filipinos. Ao que parece, a fruta que é servida tem de ser redonda, já que lembra as moedas, e há até quem use roupas às bolinhas.No Japão, a contagem decrescente para o início do novo ano é realizada através das 108 badaladas dos sinos, que se encontram localizados nos templos. A última badalada acontece à meia-noite e marca a entrada do ano novo japonês. A tradição representa também a purificação dos homens, uma vez que segundo o budismo, as badaladas ocorrem para renegar os 108 pecados humanos.Uma das tradições de passagem de ano em países da América Latina, como o Chile, é sair à rua com uma mala de viagem vazia e dar um passeio. O cumprimento deste costume assegura que o próximo ano estará repleto de viagens.Os dinamarqueses têm o costume de partir os pratos contra a porta dos familiares, após o jantar de Ano Novo - o que representa um gesto de boa sorte. No entanto, parece que esta tradição está a ser moderada e está a abrir portas a uma outra: saltar de uma cadeira depois do relógio bater a meia-noite. Diz-se que este costume traz fortuna para quem o pratica.Em Porto Rico a tradição é atirar 12 baldes de água para afugentar os maus espíritos. Quem está na praia, pode simplesmente atirar-se de costas para o mar.