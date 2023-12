A fábrica mais poluente do mundo

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

A paisagem industrial não engana. Várias torres metálicas alimentam chamas quase eternas, grandes chaminés emitem fumos brancos e uma, estreita, com mais de 300 metros de altura, lança poluentes que se espalham por centenas de quilómetros de distância. É aqui, na província de Mpumalanga, África do Sul, que está instalada a fábrica mais poluente no mundo. Secunda, como se chama, é também a maior refinaria transformadora de carvão em petróleo do planeta e foi por isso que em 2023 emitiu 65 milhões de toneladas de gases de efeito estufa. Muito mais do que as 42 milhões de toneladas produzidas por Portugal em 2021.