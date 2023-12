Menus surpreendentes e cartas criativas: os melhores pratos que provámos em 2023

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

O prato de gambas à guilho, do Ofício, liderado pelo chef Hugo Candeias, é um dos sete mais surpreendentes do ano

O objetivo estava traçado: escolher, entre todas as mesas de 2023, quais as que tinham valido uma estadia prolongada na memória. O resultado foi uma viagem gastronómica e sazonal, das gambas à guilho do chef Hugo Candeias, no Ofício, à mestria do chef André Silva, no portuense Ilícito, combinando ingredientes inesperados como lavagante e frango de churrasco.



